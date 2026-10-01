Toàn cảnh lễ bốc thăm mùa giải bóng đá học sinh lớn nhất lịch sử

Chiều 1-10, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm chia bảng

Trang nghiêm trong nghi thức chào cờ

Sự kiện đón nhiều đại biểu, khách quý và đại diện 130 trường THPT trên địa bàn Hà Nội

GS.TS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam – Bristis Univercity Vietnam, đơn vị phối hợp tổ chức, tham dự buổi lễ

Nhà báo – Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc

Bà Nguyễn Cẩm Phượng - Phó Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Nhà tài trợ chính của giải và ông Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cùng nâng cao chiếc cúp vô địch tượng trưng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

GS.TS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam – Bristis Univercity Vietnam trao biểu trưng giày vàng, bóng vàng cho ông Lưu Hồng Quân - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Ủy viên thường trực giải

Ông Đỗ Trần Quân - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, đại diện Ban tổ chức giải tiếp nhận bóng thi đấu từ ông Mai Thế Hưng - Giám đốc đối ngoại Công ty cổ phẩn tập đoàn Động Lực, đơn vị tài trợ giải

GS.TS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam – Bristis Univercity Vietnam chia sẻ niềm vui và ấn tượng khi tham dự sự kiện mở màn giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội mùa 2026 - giải đấu lớn nhất Việt Nam dành cho giới học sinh THPT

Các đại biểu tham dự chương trình

Ra mắt áo đấu mùa giải 2026

Ở năm thứ 25, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô sẽ có 8 mẫu áo đấu, con số gấp đôi các mùa trước

Nhà báo – Đại tá Vũ Kim Thành – Cố vấn đặc biệt của Ban tổ chức giải, chủ trì phần bốc thăm chia bảng

Mỗi lá thăm mang đến sự hồi hộp cho đại diện các đội bóng

Giải năm nay có 130 đội, chia vào 32 bảng

30 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội, đấu vòng tròn một lượt chọn 64 đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp

Dõi theo từng lá thăm

Kết quả bốc thăm cuối cùng

130 đội bóng đã sẵn sàng tranh chiếc cúp danh giá nhất lịch sử giải đấu

Sau lễ bốc thăm chia bảng, ban tổ chức tiến hành phát bóng cho 130 đội