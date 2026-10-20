Toàn cảnh lắp ghép những phiến dầm ngang đầu tiên cầu Hồng Hà

Từ những trụ bê tông vươn lên giữa công trường, hình hài cây cầu kết nối hai bờ sông Hồng đang ngày càng rõ nét.

Sau nhiều tháng thi công, dự án cầu Hồng Hà trên đường Vành đai 4 bắt đầu gác dầm cầu cạn và đúc hẫng nhịp chính.

Dự án cầu Hồng Hà được khởi công từ tháng 10-2025, là một trong những hạng mục trọng điểm của tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Cầu Hồng Hà và cầu cạn có chiều dài khoảng 4,377km, gồm 70 trụ vượt sông Hồng và đê tả, hữu Hồng với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Điểm đầu tại xã Mê Linh, điểm cuối tại xã Ô Diên.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tính đến giữa tháng 10-2026, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, với 2,908ha tại xã Ô Diên và 4,3ha tại xã Mê Linh, đã bàn giao cho doanh nghiệp thi công dự án.

Trên công trường, hai gói thầu xây lắp đang triển khai 30 mũi thi công với hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, trang thiết bị. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tính đến giữa tháng 10-2026 sản lượng thi công cầu Hồng Hà đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.

Tại phía đầu cầu xã Ô Diên, các nhà thầu đã bắt đầu gác dầm cầu cạn. Đây là bước chuyển quan trọng từ phần móng, trụ sang thi công kết cấu phía trên, từng bước tạo nên mặt cầu liên tục trên tuyến.

Nhà thầu đã hoàn thành 941/941 cọc khoan nhồi, đổ bê tông 69/70 bệ trụ; thi công thân 63/70 trụ, xà mũ 20/70 trụ. Công tác đúc dầm Super T đạt 177/450 phiến, đã lao lắp 2/45 nhịp.

Tại khu vực đầu cầu xã Mê Linh, nhiều phiến dầm ngang đã được lắp gác lên các nhịp cầu cạn.

Trên mặt sông, các nhà thầu đang triển khai đúc hẫng những nhịp chính vượt sông Hồng. Từng đốt dầm được thi công nối tiếp từ trụ, vươn dần về hai phía, tạo nên những cánh tay bê tông lớn giữa không gian sông nước.

Khu vực cầu chính vượt sông Hồng đang triển khai công nghệ đúc hẫng cân bằng. Thay vì lắp ghép các phiến dầm hoàn chỉnh như tại cầu cạn, nhà thầu thi công từng đốt dầm bê tông cốt thép dự ứng lực nối tiếp từ trụ, vươn dần về hai phía. Các đốt dầm được liên kết bằng hệ thống cốt thép và cáp dự ứng lực, tạo thành kết cấu có khả năng chịu lực lớn, phù hợp với những nhịp cầu vượt sông có khẩu độ lớn.

Các thiết bị chuyên dụng được huy động để vận chuyển, nâng và đặt dầm lên hệ gối cầu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận thi công nhằm bảo đảm độ chính xác và an toàn kỹ thuật.

Đốt K0 - đốt dầm đầu tiên tại đỉnh trụ - đã được triển khai tại 10/19 trụ tính đến giữa tháng 10-2026, tạo tiền đề thi công các đốt dầm tiếp theo.

Các hạng mục bệ trụ và thân trụ tiếp tục được triển khai đồng loạt. Trong tổng số 70 bệ trụ, 69 bệ đã được đổ bê tông; 63/70 thân trụ đã được triển khai.

Những trụ cầu bê tông vươn cao giữa không gian sông nước cho thấy quy mô và độ phức tạp của công trình vượt sông Hồng, đòi hỏi kỹ thuật thi công, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời trên toàn tuyến, từ cầu dẫn đến khu vực vượt sông, nhằm tận dụng mặt bằng đã bàn giao và đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027 và hoàn thành trong tháng 10-2027.

Khi đưa vào khai thác, cầu Hồng Hà không chỉ tạo thêm một tuyến vượt sông Hồng mà còn góp phần khép kín tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị Hà Nội.