Toàn cảnh khu đất 42ha quy hoạch làm trung tâm hành chính hơn 5.600 tỷ đồng

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh. Theo đó, Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có tổng diện tích gần 42ha, nằm ở phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò, thuộc địa giới hành chính phường Vinh Lộc (hơn 33,5ha) và xã Đông Lộc (hơn 8,1ha), tỉnh Nghệ An.

Trung tâm hành chính mới của tỉnh Nghệ An sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và tạo động lực phát triển không gian đô thị khu vực đại lộ Vinh - Cửa Lò. Theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt, mật độ xây dựng được khống chế không quá 40%; công trình xây dựng tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, đáp ứng chỗ làm việc cho 2.130 người.

Tỉnh Nghệ An dự kiến bố trí các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, các sở: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan làm việc tại đây.

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc và thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng; xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm điều kiện làm việc và phục vụ nhân dân thuận lợi, hiệu quả.

Các chỉ tiêu, thông số cụ thể về mật độ xây dựng, tầng cao công trình, số lượng cơ quan, người làm việc sẽ được xác định theo phương án thi tuyển quy hoạch, kiến trúc được lựa chọn.Việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan khu Trung tâm hành chính tỉnh thực hiện theo phương án thi tuyển quy hoạch, kiến trúc được lựa chọn.

Phương án phải đảm bảo yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan bám sát định hướng của quy hoạch phân khu đại lộ Vinh - Cửa Lò và khu vực hai bên đại lộ Vinh - Cửa Lò; công trình kiến trúc theo hướng hiện đại, trang trọng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu địa phương; bảo đảm hài hòa với không gian, cảnh quan khu vực, đáp ứng yêu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài; nghiên cứu tạo lập bản sắc, đặc trưng riêng và điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho khu Trung tâm hành chính tỉnh.

Theo ghi nhận thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án, mặt bằng hiện trạng phần lớn là đất trống và đất canh tác, chỉ có một cụm dân cư nhỏ đang sinh sống.

Trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/3/2026 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo phương thức đối tác công tư (PPP) với kinh phí dự kiến khoảng 5.680 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì công bố công khai quy hoạch, cắm mốc ranh giới, hướng dẫn thi tuyển kiến trúc và kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng đúng theo đồ án được duyệt.

Trụ sở UBND tỉnh cùng với các sở, ban, ngành sẽ được chuyển sang vị trí mới sau khi khu trung tâm hành chính mới được xây dựng.