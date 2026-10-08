Toàn cảnh Khu công nghiệp Trấn Yên rộng trên 250ha ở Lào Cai

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 8/10, đối với khu phía Tây, tổng diện tích thu hồi là 109ha, ảnh hưởng đến 165 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm kê, công khai phương án đối với 165/165 hộ; phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 212 tỷ đồng; hoàn thành di chuyển 156/156 ngôi mộ. Đến ngày 18/5/2026, diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 108,4/109ha, tương đương 99,4%.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Tổng Công ty Viglacera - CTCP với quy mô hơn 254ha, tổng vốn đầu tư trên 2.184 tỷ đồng. Khu công nghiệp Trấn Yên nằm trên hành lang kinh tế kết nối khu vực Tây Bắc với Hà Nội, Hải Phòng và cửa khẩu Lào Cai; gần nút giao IC12 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai và khu vực ga Yên Bái tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, rất thuận lợi trong giao thông vận tải. Khu công nghiệp này cách cửa khẩu Lào Cai khoảng 145km, sân bay Nội Bài khoảng 120km, Hà Nội khoảng 140km và cảng Hải Phòng khoảng 270km.

Đối với khu phía Đông, diện tích thu hồi là 145,6ha, ảnh hưởng đến 260 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay, 260/260 hộ đã được kiểm kê; 150 hộ được xác nhận nguồn gốc đất. Phường đã công khai phương án qua 5 đợt đối với 39 hộ, diện tích 26,5ha, tổng giá trị 51,1 tỷ đồng; phê duyệt 2 đợt đối với 16 hộ, với diện tích 7,1ha, tổng giá trị 10,8 tỷ đồng. Hồ sơ của 3 đợt, liên quan đến 23 hộ và diện tích 19,4ha, đang được hoàn thiện để trình thẩm định, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/10.

Để đẩy nhanh tiến độ, phường Âu Lâu đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia; phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, nhóm hộ; tổ chức hơn 18 hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân và 168 cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, phường phát động chương trình “30 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng”, phấn đấu hoàn thành lập phương án giải phóng mặt bằng đối với 40ha trong năm nay.

Hệ thống giao thông nội bộ cũng được quy hoạch phục vụ vận tải công nghiệp, với đường nội khu có bề rộng tối thiểu khoảng 10,5m và hè đường khoảng 10m. Hệ thống cấp nước chữa cháy được bố trí dọc các tuyến đường, khoảng cách giữa các họng cứu hỏa khoảng 120-150m. Hạ tầng viễn thông được định hướng theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong nước và quốc tế.

Theo thông tin dự án, nguồn điện phục vụ KCN được lấy từ lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp 110/22kV, công suất 2x63MVA. Hệ thống cấp nước giai đoạn 1 có công suất 10.000m³/ngày đêm, trong khi nhà máy xử lý nước thải có công suất 8.300m³/ngày đêm. Nước thải được phân loại, thu gom và xử lý theo quy chuẩn trước khi xả thải.

Ngày 7/10, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I). Quá trình thực hiện phải theo phương châm “làm việc gì dứt điểm việc đấy, vướng ở đâu tháo gỡ ở đó. Phường Âu Lâu cần rà soát cụ thể từng trường hợp, xác định rõ khó khăn thuộc khâu nào, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, đề xuất phương án để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.