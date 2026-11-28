Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Cùng dự có đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức điện ảnh, các thành viên ban giám khảo, các đoàn phim, nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đông đảo khán giả yêu điện ảnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng Ban giám khảo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Ban tổ chức vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.

Chương trình khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII được dàn dựng thành ba phần nghệ thuật mang dấu ấn Hà Nội: “Lời chào từ Hà Nội”, “Hà Nội trong điện ảnh” và “Kết nối và sáng tạo tương lai”.

Với tinh thần “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển”, chương trình gửi lời chào nồng hậu tới các nhà làm phim, nhà sản xuất, nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế, mở ra hành trình gặp gỡ, giao lưu và sáng tạo tại Thủ đô.

Bên cạnh những cuộc gặp gỡ của giới điện ảnh, lễ khai mạc còn đem đến khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết nối âm nhạc, múa, hình ảnh điện ảnh và các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Có thể kể đến như “Em bé Hà Nội”, “Xin chào, xin chào”, “Hoa sữa”, “Phố cổ”, “Rủ nhau chơi khắp Long Thành”… với sự tham gia biểu diễn của NSND Tấn Minh, các ca sĩ Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Hải…

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII có quy mô lớn hơn kỳ trước, với gần 870 bộ phim đăng ký tham dự. Ban Tổ chức đã tuyển chọn 124 tác phẩm điện ảnh đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 37 phim dự thi, 49 phim thuộc Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim Việt Nam đương đại và 08 phim thuộc Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

HANIFF VIII không chỉ là điểm hẹn của những người yêu điện ảnh, mà còn là nơi những ý tưởng sáng tạo gặp gỡ nguồn lực đầu tư, những tài năng tìm thấy cơ hội phát triển, các doanh nghiệp tìm thấy đối tác và điện ảnh Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra thế giới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.