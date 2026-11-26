Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII năm 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu Hà Nội (số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc sáng 26-11.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức khẳng định, giải đấu là sân chơi thể thao thường niên có uy tín, tạo cơ hội giao lưu, thi đấu cho các tay vợt ở nhiều trình độ, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng bàn tại Thủ đô và các địa phương trên cả nước. Đặc biệt, giải đấu năm nay ghi nhận sự tham dự của đội tuyển Lào. Đây cũng là đội tuyển nước ngoài đầu tiên tham dự giải.

Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ, đồng hành.

Giải đấu diễn ra từ ngày 26 đến 29-11, các vận động viên tranh tài tại 11 nội dung, gồm: Đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam lãnh đạo, đôi nam có lãnh đạo, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam từ 45 đến 60 tuổi và đôi nam trên 60 tuổi.

Với số lượng vận động viên đông đảo, số nội dung thi đấu đa dạng, giải đấu được dự báo có tính cạnh tranh cao, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn.

Tại giải năm nay, Ban tổ chức trao cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng cho các đội, đôi, cá nhân giành giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba ở từng nội dung, với tổng giá trị giải thưởng hơn 122 triệu đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở những nội dung đầu tiên.

Các trận đấu diễn ra kịch tính và có tính chất chuyên môn cao.

Ra đời từ năm 2012 và trở thành giải đấu thường niên từ năm 2013, Giải Bóng bàn Cúp Báo Hànộimới nay là Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày càng khẳng định sức hút, trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu bóng bàn.