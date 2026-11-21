Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội tiến hành nghi lễ dâng hương tại Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội.

Ngày hội đồng thời khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, giới thiệu với nhân dân và du khách trong nước, quốc tế những giá trị lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực cùng nếp sống đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Tiếng trống hội Thăng Long vang lên rộn rã, mở màn cho không khí khai hội đầy hào khí.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương 1 với chủ đề “Từ thuở Thăng Long” đưa khán giả trở về những trang huyền sử buổi đầu dựng nước, từ truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên đến tín ngưỡng thờ Tứ bất tử trong đời sống văn hóa người Việt.

Màn trình diễn “Huyền sử cội nguồn” tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ. Trên sân khấu thực cảnh kết hợp múa dân tộc và đương đại, hình tượng Rồng từ biển cả và Tiên từ non cao được thể hiện qua những dải lụa đỏ, vàng cuộn sóng, đan quyện vào nhau.

Đoàn diễu hành giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh xuất hiện, mở đầu cho phần trình diễn ca khúc “Sơn Tinh Thủy Tinh” của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, qua giọng hát ca sĩ Thu Thủy.

Tiếp nối phần giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, đoàn diễu hành giới thiệu tín ngưỡng thờ Thánh Gióng với sự tham gia của các địa phương Phúc Lợi, Phù Đổng và Sóc Sơn.

Tiếp đó là đoàn Hội trận Gióng của xã Phù Đổng, tái hiện không khí hào hùng của cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Những lá cờ trận tung bay cùng tiếng trống, tiếng chiêng và hình ảnh các ông Hiệu Trống, Hiệu Chiêng, Hiệu Trung Quân, Hiệu Cờ gợi lại nghi thức điều binh, khiển trận trong Hội Gióng

Đoàn rước hoa tre đền Sóc đến từ xã Sóc Sơn. Những bông hoa tre được thành kính dâng lên Đức Thánh, gợi nhắc truyền thuyết Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, đồng thời gửi gắm ước vọng bình an, mùa màng tươi tốt của người dân.

Ca khúc “Thăng Long Việt Nam bay lên” do NSƯT Lương Huy biểu diễn đưa khán giả trở về dấu mốc lịch sử năm Canh Tuất 1010, khi vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành Thăng Long.

Đoàn diễu hành Bách Hoa Bộ Hành xuất hiện với những bộ Việt phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Tham gia đoàn là những người trẻ yêu văn hóa dân tộc, cùng giới thiệu vẻ đẹp trang phục Việt qua các thời kỳ.

Chương 2 với chủ đề “Hà thành phồn hoa”. Sân khấu khu vực hồ Hoàn Kiếm tiếp tục tưng bừng, rộn ràng với màn diễu hành và biểu diễn nghệ thuật với nội dung “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ”.

Tiếp nối hành trình khám phá những giá trị văn hiến của Thăng Long - Hà Nội, đoàn diễu hành đưa người dân và du khách đến với không gian tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc.

Đoàn múa Bài Bông Phú Nhiêu (xã Phú Xuyên) với 32 diễn viên được chia thành bốn hàng, mang đến sắc màu nghệ thuật cung đình cổ.

Tiếng hát văn cùng nhịp phách rộn ràng và những điệu múa nghi lễ mở ra không gian văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Điệu múa "Con đĩ đánh bồng".

Trình diễn Cồng chiêng tại ngày hội.

Đoàn diễu hành gồm các đoàn nghệ nhân đến từ làng tranh Hàng Trống (phường Hoàn Kiếm), làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng), làng đan cỏ tế và làng tò he Xuân La (xã Phượng Dực), làng nón Mã Kiều (xã Thanh Oai), làng hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên), làng quạt Chàng Sơn và làng chuồn chuồn tre (xã Tây Phương), cùng làng hội diều Bá Dương Nội (xã Ô Diên).

Chương 3 với chủ đề “Thủ đô hội nhập” đưa khán giả đến với Hà Nội hôm nay - thành phố ngàn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ, năng động và sáng tạo qua các tiết mục “Hà Nội Hồ Gươm sáng sớm”, “Rực rỡ Hà Nội”...

Các nghệ sĩ tham gia diễu hành.

Phần diễu hành của các đoàn.

Chương trình gửi gắm thông điệp về sức mạnh cội nguồn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền, phát huy những giá trị quý báu của văn hóa dân tộc trên hành trình hội nhập quốc tế.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 mở ra chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tiếp tục diễn ra từ ngày 21 đến 24-11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô, để người dân và du khách tham gia, trải nghiệm, khám phá những sắc màu văn hóa Việt Nam.