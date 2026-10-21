Nhà đất

Toàn cảnh hợp long cầu đi bộ nghìn tấn nối đôi bờ sông Sài Gòn

Sau nhiều giờ triển khai các công đoạn kỹ thuật giữa dòng sông Sài Gòn, nhịp chính cầu đi bộ nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được hợp long thành công. Sự kiện diễn ra hôm nay, 21-10, đánh dấu bước tiến quan trọng của công trình cầu đi bộ mang hình dáng lá dừa nước, một điểm nhấn kiến trúc đang dần hình thành giữa trung tâm TPHCM.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/toan-canh-hop-long-cau-di-bo-nghin-tan-noi-doi-bo-song-sai-gon-post877726.html