Toàn cảnh hôn lễ đặc biệt của Quân A.P và Lê Khanh: Lời dặn dặn dò của Trấn Thành khiến cô dâu bật khóc

Tập 14 của chương trình Running Man Vietnam 2026 phát sóng tối 31/10 với chủ đề Hỷ sự gia tộc R đã thu hút sự quan tâm lớn từ người xem, nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút chiếu. Điểm đặc biệt tạo nên sức hút lớn cho tập này chính là màn xuất hiện của Lê Khanh – người được Quân A.P giới thiệu là người bạn đời của mình ngay trên sóng truyền hình.

Quân A.P và Lê Khanh tình cảm trên sóng truyền hình. Ảnh chụp màn hình

Ngay từ đầu chương trình, khi Lê Khanh xuất hiện, Quân A.P đã chủ động nắm tay và giới thiệu cô với các thành viên. Màn ra mắt khiến dàn cast không khỏi hào hứng. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ công khai mối quan hệ với bạn gái trước đông đảo khán giả. Anh tiết lộ cả hai đã bên nhau suốt 14 năm, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, Quân A.P hiếm khi chia sẻ những thông tin riêng tư về nửa kia.

Về phần Lê Khanh, cô cũng dành nhiều lời ngọt ngào khi nói về người bạn đời của mình. Cô chia sẻ Quân A.P là một người thông minh, vui vẻ và luôn yêu chiều vợ hết mực, đó chính là lý do khiến cô gắn bó và dành trọn tình cảm cho nam ca sĩ qua nhiều năm. Tham gia chương trình, Lê Khanh nhanh chóng hòa nhập cùng dàn cast trong vai cô Tám bé - vợ của Tám Quân, cùng mọi người trải qua những thử thách tràn ngập tiếng cười.

Điểm nhấn cảm xúc nhất của tập phát sóng nằm ở phần cuối, khi Quân A.P và Lê Khanh cùng sánh bước lên lễ đường trong không khí hôn lễ. Khoảnh khắc cả hai xuất hiện như cô dâu, chú rể thực thụ khiến các thành viên gia tộc R không khỏi xúc động. Trấn Thành và Anh Tú Atus đều nghẹn ngào trước hình ảnh người em thân thiết tìm được bến đỗ hạnh phúc. Trong khi Anh Tú Atus hài hước hứa sẽ đi tiền cưới ở bất cứ nơi nào cặp đôi tổ chức hôn lễ, Trấn Thành lại dành cho hai người những lời dặn dò chân thành.

Trấn Thành xúc động khi thấy Quân A.P và Lê Khanh bước vào lễ đường.

Anh Tú Atus cũng vô cùng xúc động trước chuyện tình của Quân A.P.

Dàn cast và khách mời Running Man chúc mừng cặp đôi.

Thay mặt cho gia đình nhà R, nam MC đã gửi tới cặp đôi lời chúc phúc: "Đại diện cho gia đình nhà R chúc cho Tám Quân và em Khanh những điều tốt đẹp. Anh không bao giờ chúc người ta những gì hoàn hảo quá, nó không có thực tế, anh chỉ chúc các em sau này vào ngày nào giận hờn nhiều nhất hãy nhớ lại khoảnh khắc này để nhường nhau một tí và vượt qua nhé".

Lời nhắn nhủ giản dị nhưng đầy tình cảm của Trấn Thành khiến không khí buổi lễ càng thêm xúc động. Đứng trước tình cảm của các thành viên, Lê Khanh không giấu được nước mắt.

Lê Khanh nức nở cảm ơn tình cảm của gia tộc R.

Bật khóc vì xúc động, cô chia sẻ: "Bây giờ em đang cảm xúc này cảm xúc lẫn lộn. Em cũng chỉ biết nói là em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự đây là một cái ngày mà em cũng mong đợi rất là lâu rồi. Mà lại được mọi người tổ chức cho buổi buổi như thế này với rất nhiều anh em và và gia tộc R. Em chỉ biết là em rất là may mắn và em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ".

Những hình ảnh trong hôn lễ đặc biệt nhanh chóng khiến khán giả thích thú. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Quân A.P vốn kín tiếng lại có dịp chia sẻ chuyện tình cảm trên sóng truyền hình, đồng thời mong chờ ngày cặp đôi thực sự tổ chức đám cưới ngoài đời.

Khoảnh khắc Quân A.P và vợ bước lên lễ đường đặc biệt.

Cả hai được nhận xét quá đẹp đôi.

Gần đây, Lê Khanh cũng xuất hiện trong MV mới của Quân A.P. Dựa trên những thông tin từng công khai, Quân A.P và Lê Khanh đã bên nhau hơn một thập kỷ, khởi đầu từ những ngày còn học chung trường cấp 2, cấp 3. Lê Khanh sinh năm 1997 và từng là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

Kể về kỷ niệm tình yêu thời đi học, Quân A.P tiết lộ nụ hôn đầu tiên của cả hai là từ năm lớp 9. Đến năm lớp 12, anh còn dành dụm tiền tiêu vặt suốt vài tháng để mua tặng bạn gái một thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng.