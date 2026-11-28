Chiều 28/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Tham dự các hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón lãnh đạo các nước Campuchia, Lào và Myanmar.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung.

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 mang chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”. Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao CLMV, sau hai kỳ tổ chức tại Hà Nội vào năm 2008 và 2016. Cơ chế hợp tác CLMV được thành lập năm 2004, với mục tiêu khi thành lập là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.

Các đại biểu dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.

Đại biểu tham dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV 12.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tại Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV 12.

Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12, đồng thời phối hợp với Myanmar - nước Chủ tịch cơ chế ACMECS tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Hội nghị Cấp cao CLMV-12 mang chủ đề “Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung”. Trong khi đó, Hội nghị Cấp cao ACMECS-11 có chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Hai Hội nghị là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi, đánh giá tình hình hợp tác, xác định phương hướng và những lĩnh vực ưu tiên nhằm tăng cường kết nối kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và liên kết chuỗi cung ứng trong tiểu vùng Mekong.