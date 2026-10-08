Video: Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng

Dự án hồ Liên Mạc 1 tại phường Thượng Cát, Hà Nội có diện tích mặt hồ khoảng 13ha, tổng mức đầu tư khoảng 780 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư, Tập đoàn Vingroup là đơn vị thi công.

Theo UBND phường Thượng Cát, dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 18ha. Đến nay, địa phương đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý để triển khai thi công. Phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án cũng được phường công khai tại khu vực phía trước công trường.

Ghi nhận đầu tháng 10, khu vực thực hiện dự án đã không còn vướng mặt bằng. Máy móc, thiết bị được đưa vào công trường, nhiều hạng mục được triển khai đồng thời.

Các phương tiện tập trung san gạt, đào và vận chuyển đất trong phạm vi dự án.

Theo đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, dự án hiện đạt khoảng 15% khối lượng. Nhà thầu đang tập trung thi công đào, vận chuyển đất cấp II, thi công cừ SW, kênh tiêu chính và các cấu kiện đúc sẵn.

Tại công trường, nhiều mũi thi công được tổ chức cùng lúc sau khi mặt bằng được bàn giao. Máy móc được huy động phục vụ san gạt và xử lý phần đất trong khu vực xây dựng hồ.

Nhà thầu cũng đang bổ sung thêm thiết bị, đồng thời xin cấp phép làn xanh để tăng khả năng vận chuyển, phục vụ yêu cầu về tiến độ. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, bố trí các đội làm việc theo phương án 3 ca, 4 kíp.

Phương án tăng ca được triển khai nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc, song yêu cầu về chất lượng và khối lượng vẫn được kiểm soát trong quá trình thi công. Dự án được đặt mục tiêu hoàn thành trong quý IV/2026.

Theo thiết kế, khu vực xung quanh hồ sẽ được bố trí đường dạo, hệ thống chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ đảm nhận chức năng điều tiết, trữ nước mà còn bổ sung không gian xanh cho khu vực.

Hồ Liên Mạc 1 được xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước của Hà Nội. Công trình sẽ góp phần tăng khả năng trữ và điều tiết nước, nâng cao năng lực tiêu thoát, qua đó hỗ trợ giảm ngập úng tại khu vực.

Bên cạnh chức năng chống ngập, hồ được kỳ vọng góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường xung quanh sau khi hoàn thành.