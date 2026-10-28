Toàn cảnh hiện trường vụ 2 tàu cao tốc đâm nhau khiến 39 người thiệt mạng nhìn từ trên cao

Số người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha đã tăng lên 39 người, theo Sky News dẫn thông tin từ chính quyền địa phương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 28/10 (giờ địa phương) tại tỉnh Toledo, miền trung Tây Ban Nha. Theo đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha (ADIF), hai đoàn tàu liên quan thuộc hãng Renfe và Iryo, đang hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid-Seville.

Người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha cho biết, vụ va chạm khiến hai toa tàu của hãng Iryo trật bánh. Sau tai nạn, tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Madrid với vùng Andalusia ở miền nam Tây Ban Nha phải tạm ngừng hoạt động.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn và số người bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.