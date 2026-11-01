Toàn cảnh hành trình vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 của Đoàn Lê Anh Đức

Trải qua các cuộc thi Tuần, cuộc thi Tháng và cuộc thi Quý với tinh thần bền bỉ cùng những nỗ lực không ngừng, nam sinh Đoàn Lê Anh Đức đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế, đem về ngôi vô địch Olympia hai năm hai liên tiếp cho trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, kỷ lục chưa từng có trong 26 năm tổ chức chương trình.

Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia.

Xuất hiện trong Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức sớm ghi dấu ấn sau phần thi Về đích khi liên tục giành được cơ hội ghi điểm từ phần thi của các thí sinh khác. Mặc dù không phải chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần, nhưng với 230 điểm, Anh Đức là người về Nhì có điểm số cao nhất nên giành được suất tham gia thi đấu trong cuộc thi Tháng.

Là thí sinh giành vị trí thứ hai tại cuộc thi Tuần trước đó, Anh Đức tiếp tục bước vào cuộc thi Tháng.

Trở lại với Cuộc thi Tháng 3 - Quý 4, nam sinh Hà Nội đã trải qua phần thi Vượt chướng ngại vật không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, Anh Đức nhanh chóng lấy lại phong độ trong phần thi Tăng tốc, xuất sắc vươn lên giành lại vị trí dẫn đầu. Tiếp tục tận dụng tốt các cơ hội ghi điểm ở phần thi Về đích, Đoàn Lê Anh Đức từng bước nới rộng khoảng cách với các đối thủ, qua đó vững vàng giữ ngôi đầu và giành vòng nguyệt quế Tháng với tổng điểm 330.

Đến với cuộc thi Quý 4, Anh Đức tiếp tục "đọ sức" với những đối thủ nặng ký với điểm bám sát trong 3 vòng thi đầu. Ở phần thi Khởi động, Anh Đức chỉ xếp thứ 4 với 40 điểm. Tuy nhiên, đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, Anh Đức đã có màn bứt tốc ngoạn mục khi đưa ra từ khóa chính xác ngay khi những gợi ý còn chưa được gợi mở, giúp nam sinh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Đến với phần thi Về đích, trải qua những lần ngôi vị đầu bảng "đổi chủ", Anh Đức đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Quý 4 với tinh thần thi đấu quyết liệt. Nam sinh cũng là mảnh ghép cuối cùng góp mặt vào trận Chung kết Olympia năm thứ 26, đồng thời mang về cầu truyền hình thứ hai liên tiếp cho trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Với chiến thắng đầy thuyết phục trong cuộc thi Quý VI, Anh Đức chính là mảnh ghép cuối cùng trong trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026.

Đến với Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, khán giả được chứng kiến màn tranh tài của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất cuộc thi. Trong suốt phần thi Khởi động và Vượt chướng ngại vật, Anh Đức vẫn luôn đứng ở vị trí thứ hai, theo sát điểm số của người dẫn đầu.

Đến phần thi Tăng tốc, cục diện cuộc đua bắt đầu có sự thay đổi đáng kể khi điểm số của các thí sinh liên tục được nâng lên. Với những câu trả lời chính xác, Anh Đức lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 190 điểm, tạo khoảng cách 35 điểm so với thí sinh xếp thứ hai là Gia Bảo.

Bước vào phần thi Về đích, dù chưa có khởi đầu thực sự thuận lợi ở hai câu hỏi đầu tiên, Anh Đức đã bứt phá ở câu hỏi cuối cùng. Nam sinh quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng và đưa ra đáp án chính xác, qua đó giành số điểm nhân đôi là 40 điểm. Bên cạnh đó, Anh Đức còn tận dụng tốt cơ hội từ câu hỏi của đối thủ để gia tăng điểm số, tiếp tục củng cố lợi thế dẫn đầu trong cuộc thi.

Chung cuộc, trải qua các vòng thi đầy gay cấn, thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã giành ngôi vị Quán quân của trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Ảnh: VTV Online.