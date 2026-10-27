Toàn cảnh hàng loạt đoạn đường cong nguy hiểm trên Quốc lộ 49 ở Huế

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông quan trọng kết nối vùng miền núi A Lưới với trung tâm TP Huế và nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương.

Tuy nhiên, nhiều đoạn trên tuyến có địa hình đèo dốc, cua gấp, mặt đường hẹp, gây khó khăn cho việc lưu thông, nhất là khi các phương tiện trọng tải lớn di chuyển hoặc tránh nhau. Thời gian qua, xe sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo rơ moóc chở than di chuyển với mật độ dày trong khi trên tuyến đường có nhiều khúc cua hẹp làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, qua rà soát hiện trạng, tuyến Quốc lộ 49 từ Huế đi A Lưới có 71 điểm đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn cần xử lý, nằm trong phạm vi từ Km25+100 đến Km77+700. Tổng chiều dài các điểm cong khoảng 6km, với kinh phí dự kiến khoảng 110 tỷ đồng. Ảnh: PV.

Tuy nhiên, tuyến đường có nhiều đoạn hẹp, mặt đường hiện rộng khoảng 5,5m, cùng địa hình đèo dốc. Nếu triển khai thi công đồng loạt 71 điểm, nguy cơ xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, thậm chí có khả năng gây cô lập giao thông trên tuyến vào mùa mưa. Ảnh: PV.

Sở Xây dựng dự kiến chia 71 điểm cong thành 12 đoạn để triển khai theo lộ trình. Những đoạn có mặt đường xuống cấp, thường gây nguy hiểm cho người và phương tiện sẽ được ưu tiên xử lý trước, các đoạn còn lại thực hiện dần trong giai đoạn 2027-2030. Ảnh: PV.

Đối với kế hoạch năm 2027, Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất UBND TP Huế và Sở Tài chính xem xét bố trí ngân sách thành phố từ nguồn chi thường xuyên dành cho các tuyến quốc lộ trên địa bàn. Ảnh: PV.

Theo đề xuất, kinh phí dự kiến là 38,5 tỷ đồng, chưa tính chi phí giải phóng mặt bằng, để sửa chữa hư hỏng mặt đường và mở rộng bụng đường cong tại hai đoạn từ Km48+600 đến Km51+400 và từ Km74+000 đến Km77+000. Hai đoạn này có tổng cộng 20 điểm cong cần xử lý. Ảnh: PV.

Đối với các đoạn còn lại, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố cho phép tiếp tục triển khai trong các năm 2028-2030. Việc bố trí kinh phí sẽ được xem xét theo lộ trình, nhằm từng bước xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến. Ảnh: PV.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng thông tin, trong thời gian chờ bố trí vốn và triển khai các dự án xử lý triệt để, sở đang chỉ đạo thực hiện các giải pháp trước mắt bằng nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ hằng năm. Các giải pháp gồm bổ sung cọc tiêu, biển báo hiệu và biển cảnh báo nguy hiểm; sơn kẻ gờ giảm tốc tại những vị trí cần thiết; phát quang cây cối, bụi rậm gây che khuất tầm nhìn. Ảnh: PV.

Ngành chức năng cũng rà soát, bổ sung biển hạn chế tốc độ 40km/h đối với xe sơ mi rơ-moóc tại các đoạn đèo dốc, đường cong khuất tầm nhìn theo phương án tổ chức giao thông được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Ảnh: PV.

Bên cạnh đó, phương án tổ chức giao thông quy định phân luồng, hạn chế và chỉ cho phép xe sơ mi rơ moóc, xe kéo rơ moóc lưu thông một chiều theo hướng từ đường Hồ Chí Minh về Quốc lộ 1, nhánh đường tránh Huế, trong khung giờ từ 19h đến 5h sáng hôm sau. Ảnh: PV.

Phần lớn tuyến đường có địa hình đèo dốc cao, nhiều khúc cua khuất tầm nhìn. Ảnh: PV.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay, sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ tăng cường tuần kiểm, kiểm tra hiện trạng mặt đường và hệ thống báo hiệu đường bộ, kịp thời khắc phục các hư hỏng phát sinh để duy trì khả năng khai thác an toàn của tuyến. Cùng với đó, phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, cảnh báo, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông. Ảnh: PV.

Toàn cảnh hàng loạt đoạn đường cong nguy hiểm trên Quốc lộ 49 ở Huế. Video: PV.