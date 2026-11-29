Diện mạo hai cầu vượt trên tuyến Vành đai 1 Hà Nội dần lộ rõ. (Video: VTC News)

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được triển khai trong giai đoạn 2018-2026, điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu, kết nối với trục Cát Linh - La Thành - Yên Lãng và điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Đây là đoạn tuyến có vai trò hoàn thiện trục đường vành đai qua khu vực nội đô Hà Nội.

Sau khi tuyến đường được thông xe kỹ thuật, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh tiếp tục được triển khai. Những ngày cuối tháng 11, các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc còn lại.

Tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, công trường duy trì hoạt động liên tục với nhiều tổ đội làm việc ở các vị trí khác nhau. Các hạng mục từ kết cấu trụ, dầm cầu đến đường dẫn và công trình phụ trợ được triển khai đồng thời.

Sau nhiều tháng thi công, hệ thống cọc, mố và trụ cầu đã hoàn thành. Phần bê tông mặt cầu dài hơn 200m đã được thực hiện, các nhà thầu chuyển trọng tâm sang thi công nhịp dẫn, kết cấu phần trên và những hạng mục hoàn thiện.

Đến nay, khối lượng xây dựng cầu vượt tại nút giao này đạt trên 70%. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, công trường bố trí khoảng 70-80 công nhân, duy trì thi công 24/24 giờ, kể cả cuối tuần và ngày lễ.

Điều kiện thi công tại đây không thuận lợi do mặt bằng hạn chế, trong khi phương tiện qua nút giao luôn đông đúc. Vì vậy, việc tổ chức các mũi thi công phải được tính toán phù hợp, vừa bảo đảm tiến độ xây dựng, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. Theo thiết kế, cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ dài khoảng 250,7m, rộng 18m, gồm 7 nhịp với 4 làn xe hai chiều. Công trình được xây dựng nhằm tổ chức giao thông khác mức, giảm xung đột giữa các dòng phương tiện qua nút giao.

Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, việc triển khai công trình có thêm những khó khăn do khu vực này đồng thời có dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đang được thi công.

Các đơn vị tổ chức thi công cũng phải tính đến lưu lượng phương tiện lớn trên trục Nguyễn Chí Thanh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.

Theo cập nhật đến giữa tháng 11/2026, phần bê tông kết cấu mặt cầu đã được hoàn thiện.

Trên công trường, công nhân tiếp tục triển khai các phần việc liên quan đến kết cấu, lắp dựng và hoàn thiện dầm cầu.

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh có chiều dài khoảng 220,7m, gồm 6 nhịp, mặt cắt ngang tương tự cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ.

Hai cầu vượt là những hạng mục quan trọng trong dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, duy trì thi công liên tục để phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.

Khi được hoàn thiện và đưa vào khai thác, hai cầu vượt sẽ kết nối đồng bộ với phần đường đã hoàn thành, góp phần cải thiện khả năng lưu thông trên trục Vành đai 1, hạn chế các điểm giao cắt giữa những dòng phương tiện tại hai nút giao lớn của Hà Nội.