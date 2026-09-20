Toàn cảnh hai bờ sông Hồng trước quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 11.400ha

Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 16 xã, phường theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Theo phương án, không gian hai bờ sông Hồng được nghiên cứu trên diện tích hơn 11.400ha, với các chức năng giao thông, công viên, đô thị và sinh thái. Quy hoạch cũng định hướng giữ lại, chỉnh trang các làng xóm lâu đời; những khu vực phải di dời sẽ ưu tiên phương án tái định cư tại chỗ.

Không gian được chia thành ba mức thềm địa hình. Khu vực cao hơn 11,5m được xác định có thể xây dựng mới; từ 9,5-11,5m tổ chức linh hoạt, ưu tiên các công trình thích ứng và khu dân cư hiện hữu; dưới 9,5m chủ yếu dành cho phục hồi sinh thái, giao thông chậm, đường dạo và cảnh quan.

Phân đoạn đầu tiên kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, rộng khoảng 3.436ha, dân số khoảng 160.000 người.

Đây là khu vực định hướng tái thiết đô thị, chỉnh trang làng xóm truyền thống, phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và các không gian phục vụ thể dục thể thao.

Theo quan sát từ trên cao, khu dân cư và bãi bồi ngoài sông tại khu vực xã Ô Diên nằm xen kẽ. Phương án quy hoạch xác định khu vực này tập trung tái thiết đô thị.

Quy hoạch định hướng kết hợp tái thiết với chỉnh trang các làng xóm truyền thống và phát triển công viên sinh thái.

Ở phường Thượng Cát, khu dân cư và hoa màu vẫn hiện diện tại khu vực ngoài sông. Phía đối diện là bãi sông thuộc xã Thiên Lộc. Theo phương án, khu vực này được định hướng bảo tồn tự nhiên và bố trí các không gian thể dục thể thao.

Cầu Thăng Long là điểm cuối của phân đoạn thứ nhất.

Từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là phân đoạn thứ hai, rộng khoảng 4.548ha, dân số khoảng 541.000 người.

Từ cầu Thăng Long nhìn về trung tâm Hà Nội, khu vực hai bên sông gồm nhiều khu dân cư, bãi sông và các công trình hạ tầng. Tại xã Vĩnh Thanh, khu vực bãi sông nằm sát khu dân cư.

Đây được xác định là khu vực trọng tâm, giữ vai trò “phòng khách đô thị” của Thủ đô. Phương án đặt mục tiêu tái thiết đô thị, phát triển dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các công trình điểm nhấn, tạo liên kết giữa Hồ Tây và Cổ Loa.

Cầu Thanh Trì là điểm cuối của phân đoạn thứ hai.

Từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở có diện tích khoảng 3.435 ha, dân số dự kiến khoảng 499.000 người, cao nhất trong 3 phân đoạn.

Tại khu vực cầu Thanh Trì, không gian sông Hồng gắn với hệ thống giao thông hiện hữu. Xuôi về phía Nam, khu vực thuộc phường Lĩnh Nam vẫn có những vùng bãi sông nằm xen với khu dân cư.

Khu vực này sẽ tập trung các cụm công viên, khu đô thị định cư và đa mục tiêu, dịch vụ thương mại, bảo tồn làng nghề Bát Tràng và các không gian nông nghiệp sinh thái.

Toàn tuyến dự kiến gồm 18 dự án thành phần, trong đó có 2 dự án giao thông thuộc trục đại lộ cảnh quan bờ tả và bờ hữu sông Hồng, 11 dự án công viên, 2 dự án kè, chỉnh trị lòng sông và bờ sông, cùng 3 dự án đô thị định cư, đa mục tiêu.

Theo phương án đang lấy ý kiến, Hà Nội không đặt mục tiêu di dời toàn bộ khu dân cư hiện hữu. Việc di dời, tái thiết chỉ được đặt ra tại những khu vực không bảo đảm an toàn phòng, chống và thoát lũ, nằm trong phạm vi mở đường giao thông, thuộc khu vực “phòng khách đô thị” hoặc nằm trong các dự án đô thị định cư, đa mục tiêu đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.