Toàn cảnh Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVII

Tối 11/11, Lễ trao Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVII, năm 2025-2026 được tổ chức tại Hà Nội. Giải thưởng hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ban tổ chức nhận định giải thưởng năm nay vừa duy trì về chất lượng vừa đạt số lượng nổi bật (hơn 2.700 tác phẩm gửi dự thi). Các tác phẩm đã phản ánh những vấn đề lớn và cấp thiết của đất nước, khai thác các hoạt động và vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại lễ trao giải, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cơ quan và người làm công tác báo chí tiếp tục đồng hành với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tuyên truyền hiệu quả các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và kết nối sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc cả ở không gian thực lẫn không gian số. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các tác giả/đại diện nhóm tác giả đoạt Giải C, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVII, năm 2025-2026. Nhóm tác giả từ Thông tấn xã Việt Nam nhận Giải C với loạt 3 bài "'Dân vận khéo 1 + 10' - Cách làm sáng tạo, việc khó hóa dễ." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các tác giả/đại diện nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVII, năm 2025-2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các tác giả/đại diện nhóm tác giả đoạt Giải A, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVII, năm 2025-2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cụ thể, Giải A đã được trao cho các loạt bài "Chuyện người gieo mầm tiếng Việt" (Báo Thế giới và Việt Nam), "Sức mạnh từ mái nhà chung" (Báo điện tử Đại Đoàn Kết), "Gọi tên những vì sao đất nước" (Đài Tiếng nói Việt Nam) và Tọa đàm "Chung một cội nguồn." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các tác giả/đại diện nhóm tác giả đoạt Giải B. Thông tấn xã Việt Nam đóng góp 2 giải với loạt bài “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới” và phóng sự ảnh "Lễ hội vật cầu nước Làng Vân - Bản sắc độc đáo vùng Kinh Bắc" (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhà báo Cao Thị Thùy Giang (thứ 6 từ trái sang) đại diện nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Cao Thị Thùy Giang thuộc Báo Điện tử VietnamPlus nhận giải B cho loạt bài “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.” (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bà Hà Thị Nga - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự và tập thể các tác giả, đại diện đơn vị báo chí nhận giải. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự và Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn chung vui cùng nhóm tác giả đoạt Giải B của Báo điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)