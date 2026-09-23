Toàn cảnh Gia Lai 24h: Yêu cầu trường học chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục mùa mưa lũ

12 thí sinh Việt Nam đang tranh tài ở 11 nghề tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 16 - 27/9, quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề.