Toàn cảnh Gia Lai 24h: Yêu cầu trường học chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục mùa mưa lũ
Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh dạy học theo diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên. Các cơ sở giáo dục được quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần, đồng thời trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ phương tiện ứng phó.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-yeu-cau-truong-hoc-chu-dong-dieu-chinh-hoat-dong-giao-duc-mua-mua-lu-post600007.html