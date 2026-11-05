Toàn cảnh Gia Lai 24h: Yêu cầu đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng

Tại An Giang, những cây cầu nông thôn được xây dựng từ sự chung sức của cộng đồng và các nhà hảo tâm, góp phần cải thiện việc đi lại của người dân. Đặc biệt, tại hai xã Long Thạnh và Ngọc Chúc, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực vận động, kết nối nguồn lực, biến mong ước của bà con thành những công trình thiết thực.