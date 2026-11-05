Toàn cảnh Gia Lai 24h: Yêu cầu đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng
Trong 10 tháng năm 2026, Gia Lai giải ngân hơn 22.327 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 83,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tháo gỡ vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-yeu-cau-day-nhanh-giai-ngan-thao-go-vuong-mac-giai-phong-mat-bang-post604076.html