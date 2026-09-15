Toàn cảnh Gia Lai 24h: Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác giáo dục tại Bồ Đào Nha

Từ ngày 13 đến 15/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt cao như Tân Pheo (308,4mm), Cao Răm (305,2mm), Lũng Vân (293,4mm)... Mực nước tại các sông và hồ chứa thủy lợi tăng nhanh, trong đó sông Bôi đạt mức 12,57m, chỉ còn cách báo động III là 0,43m.