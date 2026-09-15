Toàn cảnh Gia Lai 24h: Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác giáo dục tại Bồ Đào Nha
Gia Lai tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026 tại TP. Guarda (Bồ Đào Nha), giới thiệu tiềm năng trên trục “Biên giới quốc tế - Cao nguyên - Duyên hải - Cảng biển”. Tỉnh cam kết cải cách thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp và mở rộng hợp tác giáo dục.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-du-lich-va-hop-tac-giao-duc-tai-bo-dao-nha-post599109.html