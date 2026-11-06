Toàn cảnh Gia Lai 24h: Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Võ Trung Thành
Tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đồng chí Võ Trung Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Đắk Lắk và Nghĩa Bình. Đây là sự ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng LLVT và giải phóng dân tộc.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-truy-tang-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-cho-dong-chi-vo-trung-thanh-post604165.html