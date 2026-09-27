Toàn cảnh Gia Lai 24h: Triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 tại Gia Lai, kiểm soát chặt nguồn cung và chất lượng
Gia Lai triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10, yêu cầu bảo đảm nguồn cung, chất lượng và giá bán ổn định. Các sở, ngành tăng cường giám sát tiêu chuẩn kỹ thuật, ngăn chặn pha trộn trái phép và đẩy nhanh Dự án Nhà máy Ethanol An Khê.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-trien-khai-lo-trinh-su-dung-xang-e10-tai-gia-lai-kiem-soat-chat-nguon-cung-va-chat-luong-post600385.html