Với những tín hiệu vui từ du lịch tàu biển quốc tế đến Quảng Ninh ngày càng tăng mạnh, ngành du lịch Quảng Ninh đang hướng đến mục tiêu kỷ lục đón hơn 23 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.