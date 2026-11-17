Toàn cảnh Gia Lai 24h: Trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ
Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được Đội K52 phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Boòng trong Chiến dịch 500 ngày đêm.Đây là sự kiện thể hiện lòng biết ơn, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-trang-trong-to-chuc-le-vieng-truy-dieu-va-an-tang-18-hai-cot-liet-si-post605228.html