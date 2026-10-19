Toàn cảnh Gia Lai 24h: Thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc
Sáng 19-10, lãnh đạo tỉnh làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt và các DN Hàn Quốc, trao đổi cơ hội đầu tư vào năng lượng sạch, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời thúc đẩy kết nối tour tuyến, mở rộng thị trường và tìm hướng xuất khẩu nông sản chủ lực Gia Lai.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-thuc-day-hop-tac-xuc-tien-dau-tu-voi-doanh-nghiep-han-quoc-post602524.html