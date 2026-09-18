Toàn cảnh Gia Lai 24h: Tập trung xử lý hơn 133.000 thửa đất chưa đồng bộ trước 30-9
Gia Lai tăng tốc chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, yêu cầu các địa phương xử lý hơn 133.000 thửa đất đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ trước ngày 30/9. Tỉnh áp dụng phương thức “cuốn chiếu”, gắn cập nhật dữ liệu với từng hồ sơ để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-tap-trung-xu-ly-hon-133000-thua-dat-chua-dong-bo-truoc-30-9-post599446.html