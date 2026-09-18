Toàn cảnh Gia Lai 24h: Tập trung xử lý hơn 133.000 thửa đất chưa đồng bộ trước 30-9

Được biết, Sony BRAVIA 9 II là mẫu TV 4K sở hữu công nghệ True RGB, với điểm số cao nhất ở toàn bộ 12 tiêu chí đánh giá thuộc hai hạng mục SDR (dải động tiêu chuẩn) và HDR (dải động cao). Điều này đã cho thấy khả năng kiểm soát màu sắc, ánh sáng và chi tiết một cách xuất sắc, từ những vùng tối đến các khung hình có độ sáng cao và chuyển động phức tạp.