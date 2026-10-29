Toàn cảnh Gia Lai 24h: Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương

Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc tại thủ đô Bắc Kinh, sau 5 ngày làm việc. Hội nghị quyết định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI của Đảng sẽ tổ chức vào nửa cuối năm 2027 tại thủ đô Bắc Kinh.