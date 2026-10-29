Toàn cảnh Gia Lai 24h: Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương
Tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu chuyển mạnh từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện, gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-quan-triet-trien-khai-cac-nghi-quyet-ket-luan-cua-trung-uong-post603471.html