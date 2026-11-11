Toàn cảnh Gia Lai 24h: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn

Từ ngày 12/11, mưa dông tại Nam Bộ có xu hướng gia tăng trở lại. Nguyên nhân do không khí lạnh di chuyển về phía Đông và suy yếu, tạo điều kiện cho rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh trở lại. Dự báo trong hai ngày tới, mưa sẽ xuất hiện cục bộ, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.