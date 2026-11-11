Toàn cảnh Gia Lai 24h: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn
Sáng 11-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc. Đoàn kiểm tra các công trình tiêu thoát nước, đê điều và yêu cầu địa phương bố trí lực lượng tại điểm xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-kiem-tra-cong-tac-ung-pho-mua-lon-post604644.html