Toàn cảnh Gia Lai 24h: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu 5 xã khu vực Đăk Đoa rà soát kịch bản tăng trưởng năm 2027
Làm việc với 5 xã Đăk Đoa, Kon Gang, Ia Băng, Kdang và Đăksơmei, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu rà soát kịch bản tăng trưởng năm 2027, xác định rõ giải pháp, lộ trình, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-yeu-cau-5-xa-khu-vuc-dak-doa-ra-soat-kich-ban-tang-truong-nam-2027-post605640.html