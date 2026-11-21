Chính quyền địa phương thị trấn Tupancireta, bang Rio Grande do Sul, phía nam Brazil cho biết, một trận bão mạnh đổ bộ tàn phá thị trấn ngày hôm qua (20/11) khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương; gây thiệt hại nhà cửa, các tòa nhà công cộng và cơ sở hạ tầng.