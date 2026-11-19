Chiều 19-11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2026), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu và các đại biểu Quốc hội công tác trong ngành giáo dục. Cuộc gặp mặt có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo cả nước đối với sự nghiệp trồng người.