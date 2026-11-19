Toàn cảnh Gia Lai 24h: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Phổ thông nội trú Ia Nan
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đề nghị nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học đường an toàn, gắn giáo dục với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền,
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-rah-lan-chung-tham-chuc-mung-truong-pho-thong-noi-tru-ia-nan-post605431.html