Toàn cảnh Gia Lai 24h: Mưa lớn tiếp diễn, nhiều khu vực ở Gia Lai xảy ra ngập lụt cục bộ
Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại Gia Lai, gây ngập lụt cục bộ ở nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Riêng khu vực An Hưng ghi nhận lượng mưa 233,8 mm. Chính quyền địa phương đang tăng cường cảnh báo, chốt chặn điểm nguy hiểm và hỗ trợ người dân sơ tán.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-mua-lon-tiep-dien-nhieu-khu-vuc-o-gia-lai-xay-ra-ngap-lut-cuc-bo-post606324.html