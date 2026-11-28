Trong hai ngày 25 và 26/11, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hứng chịu một đợt mưa lớn, gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hơn 100ha hành, tỏi. Đến ngày 28/11, tình trạng ngập lụt đã từng bước giảm. Theo dự báo, lượng mưa tại Lý Sơn trong ngày 29/11 thấp hơn so với nhiều khu vực ở phía Đông đất liền của tỉnh.