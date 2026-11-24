Trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand giúp U17 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội FIFA U17 World Cup 2026. Dù chưa có chiến thắng sau hai lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn còn nhiều kịch bản để đi tiếp trước khi bước vào trận quyết định với U17 Mali ngày 26.11.