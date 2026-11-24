Toàn cảnh Gia Lai 24h: Lần đầu tổ chức môn thể thao đi bộ dưới nước Longe-Côte tại Gia Lai
Gia Lai lần đầu tổ chức sự kiện thể thao đi bộ dưới nước (Longe-Côte) tại bãi biển Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Với sự hướng dẫn của các chuyên gia Pháp, 30 vận động viên, học viên đã trải nghiệm môn thể thao mới, mở ra hướng kết hợp thể thao cộng đồng với du lịch biển.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-lan-dau-to-chuc-mon-the-thao-di-bo-duoi-nuoc-longe-cote-tai-gia-lai-post605902.html