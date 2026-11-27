Toàn cảnh Gia Lai 24h: Kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh
Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Gia Lai vừa công bố các quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Trong đó, thành lập Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, 17 chi bộ trực thuộc và Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đảng ủy.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-kien-toan-to-chuc-bo-may-dang-uy-dan-van-mat-tran-va-cac-doan-the-tinh-post606203.html