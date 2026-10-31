Toàn cảnh Gia Lai 24h: Khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã mở đường, Thông tư số 53/2026/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Khung định hướng đã khá đầy đủ, việc còn lại nằm ở khâu thực thi: từ cơ quan quản lý đến từng tổ chức tín dụng, từng bộ phận kiểm soát, từng chi bộ. Giữ an toàn từ sớm, từ xa là điều kiện để ngân hàng số đi nhanh và đi xa.