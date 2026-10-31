Toàn cảnh Gia Lai 24h: Khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng
Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene với tổng vốn đầu tư 202 tỷ đồng chính thức khánh thành tại Khu công nghiệp Nhơn Hội, Gia Lai. Công suất thiết kế 3.600 kg graphene/năm, nhà máy được kỳ vọng góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển lĩnh vực vật liệu tại khu vực miền Trung
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-khanh-thanh-nha-may-san-xuat-va-ung-dung-graphene-von-dau-tu-202-ty-dong-post603646.html