Văn hóa

Toàn cảnh Gia Lai 24h: Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ 2026

Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, chú trọng giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch và bảo đảm an ninh, an toàn.

Báo Gia Lai
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Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-khan-truong-hoan-thien-cong-tac-chuan-bi-festival-cong-chieng-tuan-le-hoa-da-quy-2026-post601561.html