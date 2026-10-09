Toàn cảnh Gia Lai 24h: Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ 2026

Từng là loại quả dân dã xuất hiện trong vườn nhà, khế tây ngày nay được tận dụng để làm mứt, siro, nước cốt và nhiều món ăn hấp dẫn. Đặc biệt, mứt khế tây có giá khoảng 160.000 – 200.000 đồng/kg, khiến không ít người tò mò về loại quả nhỏ bé có vị chua đặc trưng này.