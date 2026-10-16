Toàn cảnh Gia Lai 24h: Hơn 2,72 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
Sáng 16-10, hơn 2,72 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-hon-272-trieu-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-4-post602221.html