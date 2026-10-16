Toàn cảnh Gia Lai 24h: Hơn 2,72 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Nhận được tin báo của người dân về trường hợp nạn nhân bị thương nặng cần được đưa đi cấp cứu, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng triển khai lực lượng, mở đường đến Bệnh viện Việt Đức chỉ trong khoảng 10 phút. Sự hỗ trợ kịp thời khiến người dân xúc động, gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ.