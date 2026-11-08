Toàn cảnh Gia Lai 24h: Hơn 1.000 học sinh Gia Lai tham gia Chiến dịch “Không một mình”
Rapper Đen – Đại sứ Chiến dịch “Không một mình” cùng ca sĩ Hiền VK tham gia phát động chiến dịch tại Gia Lai, thu hút hơn 1.000 học sinh. Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, chương trình trang bị cho các em kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo trên không gian mạng.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-hon-1000-hoc-sinh-gia-lai-tham-gia-chien-dich-khong-mot-minh-post604362.html