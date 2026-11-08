Toàn cảnh Gia Lai 24h: Hơn 1.000 học sinh Gia Lai tham gia Chiến dịch “Không một mình”

Tối 7/11, tại Hải Phòng, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra và vương miện đã thuộc về sinh viên Nguyễn Yến Trang, đến từ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Không chỉ mang nét đẹp trong trẻo của thiếu nữ Hà Thành, tân Hoa hậu 20 tuổi còn ghi dấu bằng hành trình nỗ lực của một cô giáo tiểu học tương lai.