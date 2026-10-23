Toàn cảnh Gia Lai 24h: Hội tụ đội ngũ văn nghệ sĩ, phát huy giá trị văn hóa Gia Lai
Ngày 23-10, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 sau hợp nhất. Hội có 598 hội viên, hướng đến củng cố tổ chức, bồi dưỡng lực lượng trẻ, nâng cao chất lượng sáng tác và ứng dụng công nghệ số để quảng bá, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-hoi-tu-doi-ngu-van-nghe-si-phat-huy-gia-tri-van-hoa-gia-lai-post602925.html