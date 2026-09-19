Toàn cảnh Gia Lai 24h: Gia Lai đăng cai Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam 2026
Gia Lai đăng cai Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Cảng biển Việt Nam: Chuyển đổi xanh. Vươn tới kỷ nguyên thịnh vượng”. Sự kiện quy tụ lãnh đạo ngành hàng hải, doanh nghiệp trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển logistics và kinh tế biển.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-gia-lai-dang-cai-hoi-nghi-thuong-nien-hiep-hoi-cang-bien-viet-nam-2026-post599547.html