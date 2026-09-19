Toàn cảnh Gia Lai 24h: Gia Lai đăng cai Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam 2026

Từ ngày 1/1/2026, hệ thống trạm y tế xã, phường của Thái Nguyên được tổ chức lại và chuyển về UBND cấp xã quản lý trực tiếp. Sau 8 tháng, hoạt động khám, chữa bệnh, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cơ bản được duy trì. Sự phối hợp của chính quyền địa phương cùng với việc tăng cường bác sĩ về cơ sở đang tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi cư trú.