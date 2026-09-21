Toàn cảnh Gia Lai 24h - Gia Lai bố trí hơn 38,3 tỷ đồng đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 22/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP. Huế phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng TP. Huế có lúc xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều mây, tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.