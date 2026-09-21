Toàn cảnh Gia Lai 24h - Gia Lai bố trí hơn 38,3 tỷ đồng đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia
Gia Lai bố trí hơn 38,3 tỷ đồng vốn đối ứng để triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm tiến độ các công trình và dự án trên địa bàn.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-gia-lai-bo-tri-hon-383-ty-dong-doi-ung-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-post599755.html