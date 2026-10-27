Toàn cảnh Gia Lai 24h: Đề xuất hoàn thiện quy định về xử lý vi phạm hành chính và định danh điện tử

Chiều 27-10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.