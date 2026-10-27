Toàn cảnh Gia Lai 24h: Đề xuất hoàn thiện quy định về xử lý vi phạm hành chính và định danh điện tử
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai góp ý dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) và Luật Định danh và xác thực điện tử, tập trung bảo đảm quyền công dân, làm rõ thẩm quyền xử phạt và tăng cường bảo vệ dữ liệu.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-de-xuat-hoan-thien-quy-dinh-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-va-dinh-danh-dien-tu-post603290.html