Toàn cảnh Gia Lai 24h: Đẩy nhanh tiến độ chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn
Gia Lai đặt mục tiêu giai đoạn 2026–2030 bê tông hóa gần 1.788 km, sửa chữa, mở rộng gần 980 km đường giao thông nông thôn, với ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ hơn 1.165 tỷ đồng.Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm, đòi hỏi các địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thực hiện
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-day-nhanh-tien-do-chuong-trinh-be-tong-hoa-giao-thong-nong-thon-post605531.html