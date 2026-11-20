35 năm xây dựng và phát triển, Trường Nguyễn Siêu đã từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng giáo dục, bản sắc riêng và tinh thần đổi mới, hội nhập. Từ nền móng ban đầu đến những thành tựu hôm nay, hành trình ấy ghi dấu tâm huyết của nhiều thế hệ nhà giáo, sự trưởng thành của hàng nghìn học sinh và khát vọng bền bỉ với sự nghiệp trồng người. Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận đáng tự hào, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới của nhà trường.