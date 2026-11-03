Toàn cảnh Gia Lai 24h: Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai kiến nghị hoàn thiện chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư
Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, ĐBQH tỉnh Gia Lai đề xuất mở rộng ưu đãi cho các trung tâm đổi mới sáng tạo vùng, thu hút đầu tư theo lợi thế địa phương và làm rõ quy định giữa Luật Đầu tư với các luật chuyên ngành.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-gia-lai-kien-nghi-hoan-thien-chinh-sach-uu-dai-thu-hut-dau-tu-post603847.html