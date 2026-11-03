Toàn cảnh Gia Lai 24h: Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai kiến nghị hoàn thiện chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư

Từ nhiều năm gắn bó với cây cam, ông Phạm Đình Phùng (sinh năm 1966) xã miền núi Minh Hợp, Nghệ An đã mạnh dạn chuyển hướng sang trồng nho sữa Hàn Quốc – giống cây ăn quả còn khá mới tại địa phương. Bằng sự kiên trì tìm tòi, học hỏi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông từng bước xây dựng mô hình trồng nho mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng phát triển mới trên vùng đất miền Tây Nghệ An...