Toàn cảnh Gia Lai 24h: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tiến độ các dự án tại Đak Đoa
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tiến độ các dự án tại xã Đak Đoa, đồng thời yêu cầu địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai các dự án đầu tư. Trong 10 tháng năm 2026, xã có 16/16 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-kiem-tra-tien-do-cac-du-an-tai-dak-doa-post604945.html