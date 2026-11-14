Toàn cảnh Gia Lai 24h: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tiến độ các dự án tại Đak Đoa

Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã chỉ đạo các Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực kiểm tra toàn bộ các cơ sở nhà, đất không có khách thuê sau nhiều lần thông báo; đề xuất UBND tỉnh xem xét chuyển giao về cho UBND các xã, phường quản lý, ưu tiên đầu tư làm cơ sở giáo dục, y tế, thư viện, nhà văn hóa...