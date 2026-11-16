Toàn cảnh Gia Lai 24h: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với 7 xã về kịch bản tăng trưởng năm 2027
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với 7 xã thuộc huyện Phù Mỹ cũ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 chi tiết, khả thi, khai thác hiệu quả tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp và du lịch địa phương.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-chu-tich-ubnd-tinh-lam-viec-voi-7-xa-ve-kich-ban-tang-truong-nam-2027-post605121.html