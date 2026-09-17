Toàn cảnh Gia Lai 24h: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xúc tiến hợp tác đầu tư, năng lượng tái tạo tại Đức
Trong chuyến xúc tiến đầu tư tại Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và Tập đoàn GEO, thúc đẩy hợp tác năng lượng tái tạo, logistics, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực. Trung tâm đào tạo năng lượng 2.300 tỷ đồng dự kiến khởi công tháng 10/2026.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-xuc-tien-hop-tac-dau-tu-nang-luong-tai-tao-tai-duc-post599323.html