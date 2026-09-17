Toàn cảnh Gia Lai 24h: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xúc tiến hợp tác đầu tư, năng lượng tái tạo tại Đức

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang toàn tỉnh tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.