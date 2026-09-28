Toàn cảnh Gia Lai 24h: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney
Trong chương trình công tác tại Australia, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney nhằm mở rộng kết nối đầu tư, thương mại và giáo dục. Gia Lai ưu tiên hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-lam-viec-voi-tong-lanh-su-quan-viet-nam-tai-sydney-post600482.html