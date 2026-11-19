Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, sau hơn một năm triển khai, dự án đang được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Nhiều đoạn tuyến đã hình thành diện mạo mới, các hạng mục cầu vượt, cầu cạn và nút giao lớn dần hoàn thiện. Toàn dự án hiện đạt khoảng 85% tiến độ.

Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực vận tải trên trục kết nối Tp.HCM với sân bay Long Thành, nhất là khi sân bay dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24/12.

Theo kế hoạch, phần cầu cạn và đường mở rộng sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026, sau đó các nhà thầu tiếp tục thi công phần cầu và đường hiện hữu trong tháng 12/2026. Riêng cầu Long Thành được phấn đấu hoàn thành theo tiến độ hợp đồng vào tháng 2/2027.

Dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành được khởi công ngày 19/8/2025, với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, chiều dài gần 22km, từ nút giao Vành đai 2 (Tp.HCM) đến điểm kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Tp.Đồng Nai).

Cầu Long Thành đang được thi công thêm một đơn nguyên mới quy mô 5 làn xe, góp phần tăng năng lực lưu thông trên tuyến cao tốc.

Cao tốc Tp.HCM - Long Thành là công trình giao thông giữ vai trò huyết mạch trong kết nối vùng, đặc biệt trong việc kết nối Tp.HCM với sân bay Long Thành và ngược lại.

Công trường thi công cầu Long Thành nhìn từ trên cao. Đến nay, sản lượng thực hiện gói thầu XL01 đạt khoảng 80%.

Đối với các hạng mục kết cấu phía trên, công tác lao lắp dầm đạt khoảng 92%, thi công bản mặt cầu đợt 1 đạt 81% và lan can đạt 43%. Các đơn vị đang tiếp tục triển khai nhiều mũi thi công song song nhằm bảo đảm tiến độ các hạng mục còn lại.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc điều hành gói thầu XL01, cho biết, sản lượng thực hiện toàn gói thầu đến nay đạt khoảng 80%. Trong đó, phần đường cơ bản hoàn thành công tác xử lý nền; phần cầu cạn đã hoàn thành cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới đạt gần 98%.

Trong khi đó, tại gói thầu số 2, đoạn tuyến đi qua địa bàn Tp.Đồng Nai, phần mở rộng cơ bản đã hoàn thành.

Các công nhân đang thi công thảm nhựa tại gói thầu số XL02 dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành.

Nhìn từ trên cao, các xe lu, máy thảm nhựa hoạt động liên tục, hoàn thiện mặt đường tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Công nhân tập trung thi công các hạng mục kết cấu tại cầu vượt qua Quốc lộ 51, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.

Công nhân tập trung gia công, lắp đặt cốt thép và đổ bê tông lan can tại trạm thu phí nhánh rẽ Quốc lộ 51 lên cao tốc, hoàn thiện các hạng mục công trình.

Trao đổi với Người Đưa Tin, anh Mai Văn Hoàng, công nhân thảm nhựa tại dự án, cho biết: "Hiện chúng tôi duy trì làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ. Trên công trường, từng tổ được phân công phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thiện nền đường, thảm nhựa mặt đường và các hạng mục phụ trợ".

Toàn tuyến được đầu tư mở rộng từ quy mô 4 làn xe lên 8-10 làn xe. Cụ thể, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 (Tp.HCM) được mở rộng lên 8 làn xe; đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được mở rộng lên 10 làn xe.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (thuộc VEC) cho biết, dự án đang bước vào giai đoạn cao điểm với khối lượng thi công lớn. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư và nguồn lực tài chính, tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại để bảo đảm tiến độ. “Dự kiến, cầu Long Thành 2 hợp long cầu chính cuối tháng 12/2026. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2027”, ông Hải thông tin.

Cao tốc Tp.HCM - Long Thành giao nhau với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành tại nút giao Long Thành.