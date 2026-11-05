Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu tháng 11/2026, trên công trường dự án, các liên danh nhà thầu huy động hàng nghìn nhân lực cùng máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm.

Tại gói thầu số 1 (từ km4+000 đến km13+900, bao gồm cầu Long Thành), các nhà thầu tập trung thi công cầu cạn, cầu Long Thành và những hạng mục đường dẫn.

Theo ghi nhận, khu vực đầu cầu Long Thành phía TP Đồng Nai đã được thảm nhựa, hoàn thành lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng.

Đại diện liên danh nhà thầu gói thầu số 2 cho biết, hiện đơn vị huy động hơn 1.000 nhân lực cùng 500 máy móc, thiết bị, tổ chức 41 mũi thi công. Trong đó, 21 mũi triển khai các hạng mục đường, 20 mũi tập trung thi công cầu và đúc dầm.

Gói thầu số 2 dài khoảng 12km, gồm các hạng mục cầu và đường. Đến nay, phần cầu đã hoàn thành thi công mố, trụ, đúc dầm và cơ bản hoàn thành lắp đặt dầm, hiện chuyển sang thi công bản mặt cầu.

Đối với phần đường, nhà thầu cơ bản hoàn thành cấp phối đá dăm, thảm nhựa được khoảng 9 km. Trong đó, 7 km đã hoàn thành thảm đủ 3 lớp nhựa. Các hạng mục lắp đặt lan can, hệ thống an toàn giao thông cũng đang được triển khai.

Theo kế hoạch, đến giữa tháng 11, nhà thầu sẽ chuyển làn thi công, đóng làn đường cũ để nâng cấp, đồng thời tổ chức cho phương tiện lưu thông trên phần đường mới được mở rộng. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành gói thầu vào cuối năm nay.

Tại gói thầu số 1, đại diện nhà thầu cho biết, đơn vị đang huy động hơn 1.000 nhân lực cùng hàng trăm máy móc, thiết bị, tổ chức 36 mũi thi công. Trong đó, 25 mũi tập trung thi công cầu dẫn và cầu chính, 8 mũi đúc dầm, 3 mũi còn lại triển khai các hạng mục đường. Đến nay, đối với phần cầu cạn, nhà thầu cơ bản hoàn thành thi công bệ, thân trụ, xà mũ và lao lắp dầm.

Riêng cầu Long Thành, các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ và thân trụ đã hoàn thành. Hiện nhà thầu đang triển khai đúc hẫng các đốt dầm cầu, tức đổ bê tông từng đốt nối tiếp nhau để kết cấu dầm vươn dần ra hai phía. Theo kế hoạch, cầu Long Thành phấn đấu hợp long vào cuối tháng 12/2026 và hoàn thành trong quý II/2027.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22km, gồm 2 gói thầu xây lắp. Trên toàn công trường, các liên danh nhà thầu đang huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc, tổ chức gần 80 mũi thi công. Đến cuối tháng 10/2026, sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 80%.

Để cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 12 năm nay, các đơn vị liên quan đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, khởi công tháng 8/2025. Đây là công trình giao thông quan trọng trong mạng lưới kết nối khu vực phía Đông TP.HCM với các tỉnh, thành lân cận.

Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, tuyến cao tốc này sẽ giữ vai trò huyết mạch trong kết nối hành khách, hàng hóa giữa sân bay với trung tâm TP.HCM và các khu vực kinh tế lân cận.