Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau một năm thi công

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 14/10, dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Lào Cai, không khí thi công trên các công trường diễn ra khẩn trương, tại nhiều vị trí, phần đường mở rộng đã cơ bản định hình. Theo thiết kế, tuyến được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, nền đường mới rộng 24m.

Trên đại công trường dài hơn 121km, những cây cầu đã lao dầm, mặt đường đang được hoàn thiện. Đoạn đến hầm Đại Việt đã đào thông, từng hạng mục đang được nối lại thành một tuyến cao tốc đồng bộ, thuận lợi cho phương tiện lưu thông.

Tại gói thầu XL 02, vị trí Km 209+30 - Km 223+900 do Công ty Cổ Phần 471 thi công giá trị hợp đồng của dự án khoảng 607 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đạt khoảng gần 70%, các hạng mục còn lại chủ yếu là lắp dầm, thi công mặt cầu và thảm bê tông nhựa. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản không còn vướng mắc lớn, tạo điều kiện để nhà thầu tập trung thi công.

Kỹ sư Nguyễn Văn Tú, Chỉ huy phó Công ty Cổ phần 471 chia sẻ: "Hiện, đơn vị huy động gần 200 nhân công cùng máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu cũng tập kết một phần vật liệu, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tìm nguồn cung bổ sung, nếu nguồn cung được bảo đảm kịp thời, công trình có thể hoàn thành vào tháng 12".

Vị trí hầm Đại Việt (tại Km 186+500), phía trái tuyến được coi là hạng mục quan trọng và phức tạp nhất của hai gói thầu XL1 và XL2, công trình đòi hỏi công nghệ thi công hiện đại cùng yêu cầu cao về tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật, ngày 24/5/2026,

Hiện nay, đơn vị thi công đang huy động 110 cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của công trình hầm. Trong đó, công tác đổ bê tông vỏ hầm đang được tập trung triển khai, với khối lượng đã thực hiện đạt 460/530m, tương đương khoảng 86,8% tổng chiều dài vỏ hầm. Theo kế hoạch, hạng mục đổ bê tông vỏ hầm sẽ hoàn thành vào ngày 10/11/2026.

Kỹ sư Phùng Đức Tuệ, Chỉ huy trưởng công trình hầm Đại Việt cho biết theo kế hoạch, các công việc chính của công trình sẽ hoàn thành trong tháng 1/2027. Sau đó, nhà thầu tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại, kiểm tra chất lượng, tổ chức nghiệm thu và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng, đơn vị phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình trong quý I/2027.

Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt 73,16% giá trị hợp đồng, tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn thấp hơn kế hoạch. Thời tiết mưa kéo dài, giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao đang gây áp lực đối với quá trình thi công.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc, đến ngày 15/10/2026, tổng giá trị thực hiện dự án đạt 3.856,52 tỷ đồng, tương đương 73,16% giá trị hợp đồng 5.271,4 tỷ đồng. Cụ thể, gói thầu XL1-NBLC đạt 2.282,02 tỷ đồng, tương đương 70,82% giá trị hợp đồng; gói thầu XL2-NBLC đạt 1.574,5 tỷ đồng, tương đương 76,84%.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, thời gian qua, khu vực Lào Cai có mưa nhiều, kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, đặc biệt là hạng mục mặt đường bê tông nhựa. Bên cạnh đó, tình hình xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu nhập khẩu biến động, kéo theo giá nhiều loại vật liệu tăng cao. Đáng chú ý, giá nhựa đường tăng mạnh, nguồn cung khan hiếm, gây khó khăn cho các nhà thầu.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc (Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam) cho biết: "Các nhà thầu đang rà soát, điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị nhằm bù đắp thời gian chậm và đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện, toàn công trường huy động gần 3.000 cán bộ, công nhân, tổ chức thi công đồng loạt trên tuyến, sau một năm thi công, sản lượng các gói thầu của dự án đã đạt trên 70% kế hoạch.

Anh Đức