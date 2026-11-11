Toàn cảnh dự án khiến hai Phó Giám đốc bị kỷ luật

Hiện trạng Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ.

Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ﻿ (đoạn nối QL91 - QL61C) được phê duyệt năm 2021, tổng chiều dài hơn 19 km, tổng mức đầu tư hơn 3.837 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 11/2022, mục tiêu hoàn thành năm 2026. Ảnh hiện trạng công trường dự án dự án gần điểm giao Quốc lộ 61C ghi nhận ngày 11/11.

Dự án do Sở Giao thông vận tải﻿ Cần Thơ cũ (nay là Sở Xây dựng Cần Thơ) làm chủ đầu tư. Trước sáp nhập, ông Lê Tiến Dũng là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ cũ, còn ông Nguyễn Hoàng Tùng là Phó Giám đốc Sở này.

Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng tăng hơn gấp đôi tổng mức đầu tư﻿ được phê duyệt, khan hiếm và giá vật liệu tăng cao, phải thêm hạng mục dẫn tới phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án.

Dự án đình trệ, máy móc đắp chiếu lâu ngày. Tháng 10, HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đường Vành đai phía Tây. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng (tăng thêm hơn 2.570 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương). Tiến độ hoàn thành dự án cũng được kéo dài tới năm 2028.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ 985 tỷ đồng ban đầu lên hơn 2.262 tỷ đồng, chi phí xây dựng tăng từ 2.309 tỷ đồng lên hơn 3.544 tỷ đồng.

Ngoài kết luận của Thanh tra TP. Cần Thơ, Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ cũng từng được Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ thực hiện kiểm toán, thanh tra và chỉ ra không ít thiếu sót, đặc biệt trong việc lập dự toán, thiết kế chưa sát thực tế.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, dự án đã giải ngân hết 100% số vốn được duyệt cho giải phóng mặt bằng, nhưng chỉ đủ chi trả cho 51% số trường hợp bị ảnh hưởng. Do vượt tổng mức, từ đầu năm 2024 đến nay, phần giải phóng mặt bằng phải tạm dừng.

Không có mặt bằng, dự án mới triển khai 4/7 gói thi công, tiến độ thi công cũng bị ảnh hưởng mặt bằng, nhà thầu chỉ thi công “cầm chừng”. Tính tới cuối tháng 9, khối lượng thi công 4 gói này đạt gần 45% giá trị, giải ngân vốn đạt gần 43%.